Путин рассказал Карлсону, что спрашивал Зеленского о поддержке неонацистов

Из соображений этичности президент России не стал цитировать ответ президента Украины.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что задавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вопрос о том, почему он поддерживает неонацистов.