Из соображений этичности президент России не стал цитировать ответ президента Украины.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что задавал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вопрос о том, почему он поддерживает неонацистов.
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