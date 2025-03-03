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BiletPrivet

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«Лужники» примут финал Кубка России в 2025 году в четвертый раз

«Лужники» примут финал Кубка России в 2025 году в четвертый раз

1 июня 2025 года на стадионе «Лужники» в Москве состоится финальный матч Кубка России-2024/25. Билеты на финал Кубка России уже поступили в продажу, и вы можете забронировать лучшие места на трибунах через интернет прямо сейчас.

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