Быстров о чемпионате мира: «Вообще пофиг на этот турнир. Без сборной России это точно не хоккей»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира по хоккею из-за отсутствия на турнире сборной России.
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