Альянс турагентств: турналог начали вводить даже там, куда туристы не ездят

Туристический налог распространился на все российские регионы, после чего многие муниципалитеты начали вводить его бессистемно, причем даже там, куда путешественники почти не приезжают.
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