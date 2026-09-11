Казахстану отказали в участии в конкурсе «Евровидение»

Европейский вещательный союз (EBU) отклонил заявку на участие в конкурсе «Евровидении» государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар».
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