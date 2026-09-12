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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА чуть-чуть похож на «Спартак», который менял тренеров каждые полгода. Игдисамову желаем успеха – такой шанс не каждому дается»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о нынешней ситуации в московском клубе.  – ЦСКА превращается в команду-середняка? По игре и по составу?  – Помните, « Спартак » менял тренеров каждые полгода: не было стабильности, не было результата.

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