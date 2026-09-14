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Вернется ли летнее тепло: какая погода ждет нижегородцев с 14 по 20 сентября

Вернется ли летнее тепло: какая погода ждет нижегородцев с 14 по 20 сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября, ФедералПресс. Пасмурную погоду без дождей обещают жителям Нижнего Новгорода на неделе с 14 по 20 сентября.

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