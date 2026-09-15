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"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни

"Герань" поразила погранпереход "Ягодин" на Волыни

Российский беспилотник "Герань" поразил погранпереход "Ягодин" в Волынской области. Об этом 15 сентября сообщило минобороны РФ .

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