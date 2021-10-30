Патрушев: энергокризис показал неспособность Европы перейти на альтернативную генерацию

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе показал, что ее промышленность оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в преддверии открывающейся в Глазго международной конференции по климату COP26.
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