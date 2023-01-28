Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат и снижение уровня бедности в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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