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Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат и снижение уровня бедности в 2023 году

Путин поручил обеспечить увеличение роста зарплат и снижение уровня бедности в 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2023 году обеспечить увеличение роста реальных зарплат, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

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