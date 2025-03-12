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Овечкин отказался от гола в матче НХЛ, чтобы помочь Протасу оформить хет-трик

Овечкин отказался от гола в матче НХЛ, чтобы помочь Протасу оформить хет-трик

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от возможности забросить шайбу в пустые ворота "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, чтобы помочь белорусскому форварду Алексею Протасу оформить хет-трик.

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