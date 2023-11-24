Турция может закупить у Британии боевые самолеты Eurofighter

АНКАРА (ИА Реалист). 23 ноября министры обороны Турции и Великобритании Яшар Гюлер и Грант Шаппс подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое ускоряет закупку Анкарой боевых самолетов Eurofighter Typhoon.
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