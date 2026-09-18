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Что будет с «Ашаном» и Nestle после перехода во временное управление: разбор

Что будет с «Ашаном» и Nestle после перехода во временное управление: разбор

Президент России Владимир Путин передал во временное управление компании «Ашан» и Nestle. Это означает, что иностранные владельцы не смогут самостоятельно управлять своими активами.

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