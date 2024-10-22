Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    А что у черномазого задницу припекает, боится за своих "кураторов"? Так их и наши ребята крошат почем зря. Пусть и ко...Глава Пентагона о...
  • Леонид Ла Рошель
    Не уверен, что Алаудинов такое говорил, 3,14здоболы-блохеры любят приукрашивать свои мыслишки, иначе материал не прод...Генерал-майор Ала...
  • Александр Матвеев
    У уважаемого генерала было сколько таких заявлений (об освобождении Курской области в течение 3-х дней, об  окончании...Генерал-майор Ала...

☄️🇷🇺Боевая работа расчета РСЗО БМ-21 «Град» по позициям боевиков ВСУ в зоне проведения СВО💥 #РСЗО #БМ21 #Град #СВО #Украина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх