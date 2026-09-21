FIA утвердила сокращение дистанции гонок "Формулы-1" на 2027 год

Международная автомобильная федерация сократила дистанцию гонок "Формулы-1" в сезоне 2027 года до 290 км.
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