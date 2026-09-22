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Журнал «Профиль»

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Условия для зарождения жизни на Земле возникли 4,33 млрд лет назад

Условия для зарождения жизни на Земле возникли 4,33 млрд лет назад

Ключевые молекулы преджизни, включая РНК, начали накапливаться и сохраняться на ранней Земле около 4,33 млрд лет назад.

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