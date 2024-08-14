Reuters: прекращение огня в Газе удержит Иран от удара по Израилю

Иран отложит атаку на Израиль только в том случае, если на переговорах с палестинским движением ХАМАС будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Reuters, ссылаясь на троих иранских чиновников.
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