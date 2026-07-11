НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жезуш о Португалии: «Все говорили, что у нас лучшая полузащита в мире, но где она? Два игрока в «ПСЖ», один – в «МЮ». У парижан другие идеи, три форварда управляют игрой»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш поделился мыслями на тему тактики и игры команды. «Когда мы говорим об изменениях в модели игры, то можем рассмотреть различные игровые идеи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии