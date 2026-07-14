Запоздалые удары по Одессе не принесли облегчения Крыму. Украина продолжает бить по ТЭС

Украинские дроны минувшей ночью прорвали ПВО и устроили пожар на крыше главного корпуса Балаклавской ТЭС – одной из двух электростанций, построенных Россией в Крыму после 2014 года для обеспечения независимости полуострова от Украины.
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