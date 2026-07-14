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Запоздалые удары по Одессе не принесли облегчения Крыму. Украина продолжает бить по ТЭС

Запоздалые удары по Одессе не принесли облегчения Крыму. Украина продолжает бить по ТЭС

Украинские дроны минувшей ночью прорвали ПВО и устроили пожар на крыше главного корпуса Балаклавской ТЭС – одной из двух электростанций, построенных Россией в Крыму после 2014 года для обеспечения независимости полуострова от Украины.

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