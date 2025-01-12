Медвежий угол
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Медвежий угол

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Датский депутат просит Россию защитить Гренландию от американской аннексии

Датский депутат просит Россию защитить Гренландию от американской аннексии

После заявлений Трампа о скорой аннексии Гренландии депутат датского парламента Карстен Хёнге призвал в соцсети попросить помощи у России "Дания не смирится с отделением Гренландии.

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Комментарии
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Балу -
Даешь независимость и суверенитет Гренландщине и Техасщине!...)))
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10 час.
людмила михайлик
Надо сначало решить свои насущные проблемы
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9 час.
Ю
Юрий
Честно говоря - ожидаемо. Вопрос только один, &quot;за чей счёт банкет&quot;?  Ну..., то есть, если нам мало будет изжоги с хохлами, и мы (вдруг) впишемся ещё и за этот остров. Даром вряд ли. Вроде как не СССР давно, чтобы разводить на стандартное &quot;Помогите, хулиганы зрения лишают&quot;.
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3 час.

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