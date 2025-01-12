После заявлений Трампа о скорой аннексии Гренландии депутат датского парламента Карстен Хёнге призвал в соцсети попросить помощи у России "Дания не смирится с отделением Гренландии.
Датский депутат просит Россию защитить Гренландию от американской аннексии
Комментарии
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Балу -
Даешь независимость и суверенитет Гренландщине и Техасщине!...)))
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10 час.
людмила михайлик
Надо сначало решить свои насущные проблемы
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9 час.
Ю
Юрий
Честно говоря - ожидаемо. Вопрос только один, "за чей счёт банкет"? Ну..., то есть, если нам мало будет изжоги с хохлами, и мы (вдруг) впишемся ещё и за этот остров. Даром вряд ли. Вроде как не СССР давно, чтобы разводить на стандартное "Помогите, хулиганы зрения лишают".
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3 час.
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