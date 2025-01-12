Датский депутат просит Россию защитить Гренландию от американской аннексии

Ю

Юрий

Честно говоря - ожидаемо. Вопрос только один, "за чей счёт банкет"? Ну..., то есть, если нам мало будет изжоги с хохлами, и мы (вдруг) впишемся ещё и за этот остров. Даром вряд ли. Вроде как не СССР давно, чтобы разводить на стандартное "Помогите, хулиганы зрения лишают".