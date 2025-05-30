«Хоть завтра, но с тем же успехом — через год»: датамайнер предупредил, что Valve может анонсировать Half-Life 3 «в любой момент»

Блогер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в недавнем видео на своём YouTube-канале поделился новыми находками датамайнеров в отношении секретной игры Valve под кодовым названием hlx — потенциальной Half-Life 3.
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