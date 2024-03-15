Губернатор Ямала Артюхов проголосовал на выборах президента

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах президента РФ. «Все вместе в течение трёх дней мы должны решить, каким курсом продолжит двигаться Россия, определить судьбу нашего народа на ближайшие 6 лет»,– написал глава региона.
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