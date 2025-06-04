НАТО объявило Балтийское и Черное моря «своими регионами»

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Черное моря как свои «регионы» и готов предоставить «разрушительный» ответ на любые угрозы.