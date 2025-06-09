Русские наступают в Днепропетровской области. Для ВСУ это полная катастрофа

8 июня Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии якобы достигли западной границы Донецкой народной республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области.
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