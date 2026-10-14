Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемым в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ.