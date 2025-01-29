Илон Маск утверждает, что Tesla запустит сервис беспилотных автомобилей в Остине в июне

В среду генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в июне этого года его компания запустит в Остине (штат Техас) платный сервис роботакси с использованием собственного автопарка - последнее в длинной череде обещаний, которые ему еще предстоит выполнить в отношении автономности.