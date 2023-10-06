Для сотовой связи и поиска месторождений: в Томске создали дрейфующий аэростат

Студенты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали дрейфующий аэростат, который способен решать целый спектр задач: от обеспечения сотовой связью отдаленных поселков до поиска полезных ископаемых с помощью детализированной съемки.
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