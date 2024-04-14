"Амбрелла" - смертники, "кашники" - зэки? Неожиданный бунт в Госдуме расставил всё по местам

Светлана Митленко Да тоже бы стоило ознакомиться с материалом, а не ловить хайп. Или приплачивают за подобное?

Надежда Белугина Какой замечательный материал ты выложила Светочка! Спасибо огромное. Я так и предполагала примерно разделение на группы. И ведь неспокойные ребята, а Пригожин сумел договориться с ними, потому что открыто, прямо общался и обещание своё сдержал, не унижая ребят отмашками. Взял - значит нужны, Раз нужны, обращался с ними как положено по справедливости. Не могу согласиться с тем, что его больше нет. Такое дело сделал для страны, так всё продумано, отлажено, привело к нужному результату. Сколько воров при тёплых местечках живут бесполезными, но не опозоренными, а на его честь посягнули. Эх! Это стихотворение посвящено реальному случаю: штурмовики бригады «Волк», бывшие заключённые, без приказа, в колонне по одному вышли на минное поле, чтобы собою разминировать тропу и спасти разведчиков. АВТОР - Ирина Трусова (Москва). ... Нет имени, звания, прав, Есть номер-жетон с буквой "Ка" И внутренний кодекс - устав У тех, кого кличут "Зэ-Ка". Изгои, отбросы страны- Так проще в миру рассуждать. Они же - герои войны - Идут без имён погибать По минному полю. На смерть Себя добровольно ведя. Какая душевная твердь: Погибнуть "за други своя" Взрывался один за другим: "Двухсотый", "трёхсотый". Но шли... "Зэ-Ка"-шный и страшный экстрим, И минное поле в крови Изгоев, отбросов страны, Где номер-жетон с буквой "К"-а Присвоен героям войны Без имени, с кличкой "Зэ-Ка". Ирина Трусова (Москва). Вместе мы сила! Вместе победим! 🐺🐺🐺 1-я ДРШБр ВОЛК А эти блестящие и расфуфыренные, не слезающие со сцены и любящие только себя или те, сидящие на мешках с деньгами, пошли бы? Ни-за-что. Так пусть спрячут языки. И кто уважения достоин во время СВО? Есть опасность после? Так дожить ещё надо. Н. Белугина.