ФОТО: FREEPIKГосдума 19 марта приняла во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта на прохождение военной службы в период спецоперации.
"Амбрелла" - смертники, "кашники" - зэки? Неожиданный бунт в Госдуме расставил всё по местам
Комментарии
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Светлана Митленко
Да тоже бы стоило ознакомиться с материалом, а не ловить хайп. Или приплачивают за подобное?
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1 д.
Надежда Белугина
Какой замечательный материал ты выложила Светочка! Спасибо огромное. Я так и предполагала примерно разделение на группы. И ведь неспокойные ребята, а Пригожин сумел договориться с ними, потому что открыто, прямо общался и обещание своё сдержал, не унижая ребят отмашками. Взял - значит нужны, Раз нужны, обращался с ними как положено по справедливости. Не могу согласиться с тем, что его больше нет. Такое дело сделал для страны, так всё продумано, отлажено, привело к нужному результату. Сколько воров при тёплых местечках живут бесполезными, но не опозоренными, а на его честь посягнули. Эх! Это стихотворение посвящено реальному случаю: штурмовики бригады «Волк», бывшие заключённые, без приказа, в колонне по одному вышли на минное поле, чтобы собою разминировать тропу и спасти разведчиков. АВТОР - Ирина Трусова (Москва). ... Нет имени, звания, прав, Есть номер-жетон с буквой "Ка" И внутренний кодекс - устав У тех, кого кличут "Зэ-Ка". Изгои, отбросы страны- Так проще в миру рассуждать. Они же - герои войны - Идут без имён погибать По минному полю. На смерть Себя добровольно ведя. Какая душевная твердь: Погибнуть "за други своя" Взрывался один за другим: "Двухсотый", "трёхсотый". Но шли... "Зэ-Ка"-шный и страшный экстрим, И минное поле в крови Изгоев, отбросов страны, Где номер-жетон с буквой "К"-а Присвоен героям войны Без имени, с кличкой "Зэ-Ка". Ирина Трусова (Москва). Вместе мы сила! Вместе победим! 🐺🐺🐺 1-я ДРШБр ВОЛК А эти блестящие и расфуфыренные, не слезающие со сцены и любящие только себя или те, сидящие на мешках с деньгами, пошли бы? Ни-за-что. Так пусть спрячут языки. И кто уважения достоин во время СВО? Есть опасность после? Так дожить ещё надо. Н. Белугина.
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1 д.
Светлана Митленко
Спасибо большое, Надежда! И за единомыслие и за поддержку. И случай такой и правда был! Именно, что собой разминировали местность, чтоб прошли штурмовики. А что там говорить про культурку? И так ясно, что они даже на Донбасс некоторые едут как в прачечную на отмывку, а некоторые и этого боятся сделать. Кишка тонка. Даже петровы и васечкины (в нашем случае комментаторы Муравьев и Денисов) пылают "праведным" гневом, сидя на диване. А ведь среди кашников много и таких, которые посажены чисто по сведению счетов от тугих кошельков. А сколько сидящих за превышение самообороны? Тебя могут убить, а если ты, защищаясь, прихлопнул - то сядешь. И будешь считаться убийцей. У нас известен только один случай, когда, не так давно, оправдали человека, который с оружием в руках отбивал свою семью от банды! И то, это произошло, потому что люди, в большинстве своем, встали н6а дыбы. Если бы не огласка, так бы и посадили. А сколько там таких? Много. И многие из них идут воевать не потому, что хотят выйти (некоторым оставались минимальные сроки), а потому что хотели, если останутся живы прямо смотреть людям в глаза. И чтобы их дети тоже гордились ими!
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21 час.
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