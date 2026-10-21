19 октября в Концертном зале "У Финляндского" состоялся вечер, посвящённый Юрию Томошевскому – заслуженному деятелю искусств России, основателю театра "Приют комедианта", режиссёру, почти 13 лет возглавлявшему драматическое направление Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга.