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Царьград

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Как накажут управляющие компании: с крыш в Челябинске свисают огромные сосульки

Как накажут управляющие компании: с крыш в Челябинске свисают огромные сосульки

Горожане просят власти обратить внимание еще на одну напасть.Жительница Металлургического района Челябинска Екатерина Сизарева поделилась с редакцией "Царьграда" фотографиями огромных сосулек, свисающих с кровель жилых домов в Металлургическом районе: "У нас кошмар творится! Звонила в управляющую компанию, там отвечают: "Ждем подрядчиков, чтобы убрать!".

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