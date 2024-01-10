Как накажут управляющие компании: с крыш в Челябинске свисают огромные сосульки

Горожане просят власти обратить внимание еще на одну напасть.Жительница Металлургического района Челябинска Екатерина Сизарева поделилась с редакцией "Царьграда" фотографиями огромных сосулек, свисающих с кровель жилых домов в Металлургическом районе: "У нас кошмар творится! Звонила в управляющую компанию, там отвечают: "Ждем подрядчиков, чтобы убрать!".
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