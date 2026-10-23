Правительство Ростовской области заключит контракт на поставку около полутора тысяч цветов для протокольных мероприятий и букетов для губернатора; единственный участник тендера оценил услуги в 2,7 млн рублей, а обслуживание продлится с 2027 года до 30 ноября.