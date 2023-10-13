Турэксперт Савицкая: Израиль потеряет миллиарды на туристах из РФ

Из-за обострения ситуации в секторе Газа туризм в Израиле оказался в кризисном положении. Турэксперт Юлия Савицкая отметила, что прежде путешествия по Святой Земле были особенно популярны среди граждан РФ, однако текущие военные действия ожидаемо отпугнули туристов.
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