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Силы ПВО сбили 36 беспилотников ВСУ за ночь над четырьмя регионами России

Силы ПВО сбили 36 беспилотников ВСУ за ночь над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 36 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

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