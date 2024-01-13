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SpaceX выпустит портативную интернет-антенну Starlink Mini Dish, которую можно носить в...

SpaceX выпустит портативную интернет-антенну Starlink Mini Dish, которую можно носить в...

SpaceX выпустит портативную интернет-антенну Starlink Mini Dish, которую можно носить в рюкзакеГлава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что в ближайшие месяцы компания выпустит портативную версию спутниковой антенны Starlink Mini Dish.

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