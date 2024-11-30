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Новая валюта от Набиуллиной: как она повлияет на нашу жизнь и экономику страны

Новая валюта от Набиуллиной: как она повлияет на нашу жизнь и экономику страны

Новая валюта от Набиуллиной: как она повлияет на нашу жизнь и экономику страны Юлия ЧелкановаНабиуллина заявила о выпуске новой валюты.

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