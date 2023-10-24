Жительница Смоленска смогла добиться возмещения ущерба после падения снежной глыбы на ее автомобиль

Она получит 300 тысяч рублей. 6 октября текущего года Ленинский районный суд рассмотрел иск смолянки по отношению к межрегиональному территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, арбитражному суду Смоленской области, территориальному органу федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области, управлению министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области.