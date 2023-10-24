Смоленск 2.0
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Жительница Смоленска смогла добиться возмещения ущерба после падения снежной глыбы на ее автомобиль

Жительница Смоленска смогла добиться возмещения ущерба после падения снежной глыбы на ее автомобиль

Она получит 300 тысяч рублей. 6 октября текущего года Ленинский районный суд рассмотрел иск смолянки по отношению к межрегиональному территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, арбитражному суду Смоленской области, территориальному органу федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области, управлению министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области.

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