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Царьград

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Что, опять? В Ростовской области в отдельных районах вводят масочный режим

Что, опять? В Ростовской области в отдельных районах вводят масочный режим

На Дону зафиксирован первый случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции.Накануне стало известно о том, что в городе Азов Ростовской области в больницах начал действовать масочный режим.

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