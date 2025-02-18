Сегодня отключения электричества затронут Астрахань и два села

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 18 февраля, плановые отключения электричества коснутся Астрахани: а также села Ново-Николаевка Ахтубинского района (с 10:00 до 15:00); села Солянка Наримановского района (с 10:00 до 15:00).