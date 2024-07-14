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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль стал лучшим ассистентом Евро-2024 с 4 пасами. У Хави Симонса 3 передачи

Ямаль стал лучшим ассистентом Евро-2024 с 4 пасами. У Хави Симонса 3 передачи

На счету вингера сборной Испании 4 результативных паса – больше всех на чемпионате Европы. Второе место занял Хави Симонс.

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