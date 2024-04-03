Значение и этимология слова «кошка» В русском языке слово «кошка» означает либо представителя биологического вида Felis catus вообще независимо от пола, либо самку этого вида.
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Значение и этимология слова «кошка» В русском языке слово «кошка» означает либо представителя биологического вида Felis catus вообще независимо от пола, либо самку этого вида.