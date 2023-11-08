В Умётском округе "Калина" врезалась в припаркованную "девятку"

Авария произошла накануне в час ночи в рабочем поселке Умёт на улице Соннова. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 26-летний водитель "Лады Калины" не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет.
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