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Новости экономики России

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Факторы «за» и «против» покупки акций «Роснефти»

Факторы «за» и «против» покупки акций «Роснефти»

На фоне бодрого отскока в акциях ЛУКОЙЛ, котировки которого с сентябрьских минимумов прибавили на 15-16%, бумаги Роснефти ведут себя более сдержанно, довольствуясь более скромным ростом с 15-месячных минимумов на уровне чуть более 10%.

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