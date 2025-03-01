Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мотострелки показали на видео, как устроен новый FPV-дрон на оптоволокне

Мотострелки показали на видео, как устроен новый FPV-дрон на оптоволокне

Военнослужащие расчета БПЛА 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр» показали работу новых FPV-дронов, управляемых по волоконно-оптическому каналу.

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