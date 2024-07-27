Я не знаю откуда этот текст, мне его прислали. Решила поделиться. Если вы были ребенком в 60-e, 70-е или 80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня.
Это про тех, кто был ребёнком в 60-е, 70-е
Комментарии
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Н
Ната
А прыжки с парашютом в виде зонта с крыш сараев?!
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9 час.
Лиза
КАКОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ДЕТСТВО У НАС БЫЛО, ЗА РУЧКУ С МАМОЙ ЭТО УЖЕ СОВСЕМ НЕ ТО.....
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5 час.
ТТ
Татьяна Татьяна
Главное же, мы были друг другу действительно интересны и хорошо понимали, что есть такая радость в жизни, как радость живого человеческого общения.
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4 час.
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