Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр24
    Вот почему сейчас всё делается через жопу? В СССР при поступлении на работу все регистрировались в ВУС ( военно-учётн..."Не хочешь в воен...
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Это про тех, кто был ребёнком в 60-е, 70-е

Это про тех, кто был ребёнком в 60-е, 70-е

Я не знаю откуда этот текст, мне его прислали. Решила поделиться. Если вы были ребенком в 60-e, 70-е или 80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня.

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Комментарии
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Н
Ната
А прыжки с парашютом в виде зонта с крыш сараев?!
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9 час.
Лиза
КАКОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ДЕТСТВО У НАС БЫЛО, ЗА РУЧКУ С МАМОЙ ЭТО УЖЕ СОВСЕМ НЕ ТО.....
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5 час.
ТТ
Татьяна Татьяна
Главное же, мы были друг другу действительно интересны и хорошо понимали, что есть такая радость в жизни, как радость живого человеческого общения.
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4 час.

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