СССР был мощным потому что никто не играл в гуманизм

Великолепная фраза Генри Сардаряна о причинах того, что Россию не уважают так как должны: "Россия заигралась в гуманизм" Почему плодятся всякие беспредельщики в отношении России в мире и внутри страны? Почему коррупционеров сажают, а их меньше не становится.