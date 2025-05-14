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Захарова назвала проявлением неуважения отказ НАТО в аккредитации журналисту РФ

Захарова назвала проявлением неуважения отказ НАТО в аккредитации журналисту РФ

Отказ пресс-службы НАТО в выдаче аккредитации корреспонденту ТАСС в Анкаре на неформальную встречу глав МИД объединения в Анталье 14–15 мая - это проявление неуважения и игнорирование принципов свободы слова.

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