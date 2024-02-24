ПРОСТО О ГЛАВНОМ Тот факт, что к годовщине начала событий в соседней стране Евросоюз примет очередной пакет санкций можно было и не сомневаться.
ЕС принял самый опасный для России пакет санкций. В чем его основная угроза
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Максим Буров
Запрет на ловлю трески, действительно мелочь, по сравнению с нашей политикой неповоротливости в отношении контрмер, ибо думаем, что запад умрет в неведении,так и не узнав про них.
Ответить
21 час.
Валентин Щербаков
Может быть есть смысл вообще перестать вести всякую торговлю и поставлять энергоносители всем недружественным странам, ведь всё равно большинство наших товаров поступает к ним через наших партнёров (Индия, Китай, страны Ближнего Востока и ОДКБ, БРИКС), а еще прекратить хождение доллара и евро, создать свою банковскую систему, независимую от Запада, изгнать все западные компании-владельцев предприятий на территории РОССИИ....
Ответить
20 час.
НИКОЛА ЧИРКОВ
РОССИИ не стоит ждать у моря погоды от Звериного Запада.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии