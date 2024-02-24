ЕС принял самый опасный для России пакет санкций. В чем его основная угроза

Запрет на ловлю трески, действительно мелочь, по сравнению с нашей политикой неповоротливости в отношении контрмер, ибо думаем, что запад умрет в неведении,так и не узнав про них.

Валентин Щербаков

Может быть есть смысл вообще перестать вести всякую торговлю и поставлять энергоносители всем недружественным странам, ведь всё равно большинство наших товаров поступает к ним через наших партнёров (Индия, Китай, страны Ближнего Востока и ОДКБ, БРИКС), а еще прекратить хождение доллара и евро, создать свою банковскую систему, независимую от Запада, изгнать все западные компании-владельцев предприятий на территории РОССИИ....