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Россия потребовала от Японии вывода комплексов Typhon

Россия потребовала от Японии вывода комплексов Typhon

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от Токио вывести с острова Кюсю американские комплексы наземного базирования Typhon.

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