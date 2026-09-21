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«Демографический десант» в Калязине: трёхдневный форум о семье, вере и будущем

«Демографический десант» в Калязине: трёхдневный форум о семье, вере и будущем

Калязинский округ — пилотная площадка проекта «Демографический лекторий»: в округе прошёл форум «Демографический десант: Калязин 2026».

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