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Спички - не игрушка

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McDonald’s собирается вернуться в Россию, пишет Telegram-канал «Москва сейчас»

McDonald’s собирается вернуться в Россию, пишет Telegram-канал «Москва сейчас»

McDonald’s, похоже, собирается вернуться в Россию. Похоже, что запасы идейности исчерпаны, ценности оказались не такими уж и ценными, ну а главное, что уж там скрывать – начальство меняется! Видимо, Трамп не собирается карать гигантов типа «Макдака» за работу на российском рынке.

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